Варшава, , 16:17 — REGNUM На белорусско-польской границе со стороны Белоруссии начали возводить большой лагерь для мигрантов. Об этом 12 ноября сообщается на странице министерства внутренних дел Польши в соцсети Twitter.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

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«Мы фиксируем, что белорусские силовики подвозят к белорусской стороне границы с Польшей строительные материалы. Там начинают строить большой лагерь для мигрантов. И он, судя по всему, будет гораздо большим по размерам, чем нынешний палаточный городок», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.