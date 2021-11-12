Москва, , 16:15 — REGNUM Возможность получения имущественного вычета по НДФЛ семьям, не зависимо от срока нахождения самого объекта недвижимости, должно послужить дополнительным стимулом, прежде всего при использовании ипотечных схем кредитования, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Семья Uszn.volgograd.ru

«При этом новые условия для получения вычета по НДФЛ с 2021 года направлены на ускорение продажи как имеющегося жилья, так и приобретение нового. Важно при этом обратить внимание на следующие нюансы.

Во-первых, необходимо уложится по срокам купли-продажи в один календарный год.

Во-вторых, площадь приобретаемой недвижимости должна превышать метраж имеющегося жилья. Аналогичное условие должно соблюдаться и в отношении кадастровой стоимости жилья.

Следовательно, изменение законодательства по НДФЛ будет являться стимулирующим фактором на рынке недвижимости, поскольку текущий возврат к нейтральной денежно-кредитной политике Банка России способствует некоторому замедлению темпов роста кредитования в ипотечном сегменте относительно прошлогодних уровней.

В этом смысле, фискальные послабления по НДФЛ для конкретной категории налогоплательщиков — семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, позволят в большей степени воспользоваться широкому числу потенциальных получателей налоговой льготы, не отнимая их собственные сбережения на уплату налога», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного. С таким предложением выступил Минфин.

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