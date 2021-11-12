Берн, 12 ноября 2021, 16:12 — REGNUM Шагом назад назвала назначение Суверенного совета Судана официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел 12 ноября на встрече с журналистами в Женеве.
Комментируя объявление Хартума о том, что в стране теперь действует новый Суверенного совета Судана (в который вошли многие военные из предыдущие состава, всего военных восемь из 14), Троссел сказала, что политическое соглашение военных и гражданских сил в республике отброшено назад.
Она добавила, что в стране необходимо восстановить интернет, обеспечить народу свободу выражения мнений (завтра, 13 ноября, в Хартуме пройдут новые протесты), не разгонять мирные собрания.
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