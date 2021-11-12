Берн, 12 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Шагом назад назвала назначение Суверенного совета Судана официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел 12 ноября на встрече с журналистами в Женеве.

M.Saleh Протесты в Судане

Комментируя объявление Хартума о том, что в стране теперь действует новый Суверенного совета Судана (в который вошли многие военные из предыдущие состава, всего военных восемь из 14), Троссел сказала, что политическое соглашение военных и гражданских сил в республике отброшено назад.

Мишель Бачелет — прим. ИА REGNUM), значимый, инклюзивный и представительный диалог срочно нужен, чтобы обеспечить быстрое возвращение к гражданскому правлению в Судане». Троссел «Как подчеркивала верховный комиссар ООН по правам человека (— прим.), значимый, инклюзивный и представительный диалог срочно нужен, чтобы обеспечить быстрое возвращение к гражданскому правлению в Судане».

Она добавила, что в стране необходимо восстановить интернет, обеспечить народу свободу выражения мнений (завтра, 13 ноября, в Хартуме пройдут новые протесты), не разгонять мирные собрания.