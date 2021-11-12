София, , 16:10 — REGNUM В городе Стара-Загора (Центральная Болгария) в ходе дорожной проверки патрульные полицейские остановили микроавтобус, в салоне которого находились 22 иностранца, незаконно въехавшие на территорию страны. Об этом 12 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, пассажиры транспортного средства являются гражданами Афганистана, которые несколько дней назад нелегально пересекли турецко-болгарскую границу. Микроавтобусом управлял 46-летний болгарин, ранее заподозренный в контрабандной деятельности. Водитель автомобиля и нелегалы задержаны.

11 ноября в Стара-Загоре на международном шоссе «Тракия» полиция задержала шестерых иммигрантов из Сирии, пытавшихся пешком добраться до болгарско-румынской границы. За несколько часов до этого на указанном шоссе болгарские стражи порядка остановили гражданина Ирака, намеревавшегося без документов попасть в Австрию.

Напомним, ранее официальная София направила на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу элитные подразделения армии Болгарии для борьбы с нелегальной иммиграцией. Общее число военнослужащих, контролирующих соответствующие участки, составляет 370.