София, 12 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В городе Стара-Загора (Центральная Болгария) в ходе дорожной проверки патрульные полицейские остановили микроавтобус, в салоне которого находились 22 иностранца, незаконно въехавшие на территорию страны. Об этом 12 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно официальной информации, пассажиры транспортного средства являются гражданами Афганистана, которые несколько дней назад нелегально пересекли турецко-болгарскую границу. Микроавтобусом управлял 46-летний болгарин, ранее заподозренный в контрабандной деятельности. Водитель автомобиля и нелегалы задержаны.

11 ноября в Стара-Загоре на международном шоссе «Тракия» полиция задержала шестерых иммигрантов из Сирии, пытавшихся пешком добраться до болгарско-румынской границы. За несколько часов до этого на указанном шоссе болгарские стражи порядка остановили гражданина Ирака, намеревавшегося без документов попасть в Австрию.

Напомним, ранее официальная София направила на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу элитные подразделения армии Болгарии для борьбы с нелегальной иммиграцией. Общее число военнослужащих, контролирующих соответствующие участки, составляет 370.