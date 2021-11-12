Ульяновск, 12 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидаются метели и гололёд. Соответствующее предупреждение распространило управление МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Спасатели со ссылкой на центр по гидрометеорологии отмечают, что ночью 12 ноября и днём 13 ноября ожидается местами метель, налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах — гололедица, поэтому в ведомстве призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области «жёлтый» уровень погодной опасности (стихия потенциально опасна) объявлялся 9 ноября из-за гололедицы.