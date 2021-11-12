Махачкала, 12 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Дагестане одну из улиц в городе Каспийске назовут в честь Героя России генерала армии Виктора Казанцева. С такой инициативой выступила Общероссийская организация «Офицеры России», делегация которой на днях побывала в Дагестане.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Виктор Казанцев

Виктор Казанцев руководил Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе и при его непосредственном участии были спланированы и проведены десятки спецопераций по освобождению Дагестана от террористических бандформирований. Инициативу офицеров об увековечении памяти Виктора Казанцева поддержал глава Дагестана Сергей Меликов.

«У нас строят жильё для личного состава Каспийской флотилии, и было бы правильным сделать так, чтобы одна из улиц именно в этом военном городке была названа в честь Виктора Казанцева. Присвоение улице имени Героя России будет беречь память о тех, кто боролся с международным терроризмом и освобождал Дагестан от незаконных бандформирований», — заявил глава республики.

Напомним, Герой России, бывший полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Виктор Казанцев скончался в возрасте 75 лет в городе Краснодаре 14 сентября 2021 года.

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