Джакарта, , 16:05 — REGNUM Губернатор Западной Явы Ридван Камил принял с рабочим визитом министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Богоре, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия на карте Юго-Восточной Азии TUBS

Элизабет Трасс предложили попробовать сладкий десерт под названием «сендол».

Министр иностранных дел Великобритании предложила открыть в Лондоне ресторан, где в меню будет напиток сендол.

Ранее Ридван Камил преуспел в использовании индонезийского батика в качестве эффективного дипломатического инструмента в отношениях Индонезии и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Конгресса США похвалила Индонезию за борьбу с COVID-19.

Подробнее в материале: Конгресс США похвалил Индонезию за борьбу с COVID-19