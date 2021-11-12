Джакарта, 12 ноября 2021, 16:05 — REGNUM Губернатор Западной Явы Ридван Камил принял с рабочим визитом министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Богоре, сообщает CNN Indonesia.
Элизабет Трасс предложили попробовать сладкий десерт под названием «сендол».
Министр иностранных дел Великобритании предложила открыть в Лондоне ресторан, где в меню будет напиток сендол.
Ранее Ридван Камил преуспел в использовании индонезийского батика в качестве эффективного дипломатического инструмента в отношениях Индонезии и Южной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, делегация Конгресса США похвалила Индонезию за борьбу с COVID-19.
Подробнее в материале: Конгресс США похвалил Индонезию за борьбу с COVID-19