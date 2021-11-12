Москва, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, по состоянию на 15:35по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 1,69%, отступая до $81,47 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нефть продолжает отступление в сторону нижней границы ценового коридора. Вчера негатива рынку добавило понижение прогноза по спросу от ОПЕК.

Эксперты организации озабочены медленным восстановлением экономик Китая и Индией, продолжением пандемии, планами центробанков по подъёму ставок.

День начался довольно вяло, но затем продажи активизировались. Дополнительным негативным фактором стали опасения, что Иран сможет договориться со странами Запада об отмене санкций.

Тем не менее, данные риски явно выглядят преувеличенно, в то же время возможности экспортеров увеличить добычу весьма ограничены.

Из важных новостей сегодня рынок ждет информации о количестве работающих буровых установок в США, но они выйдут поздно вечером, так что отыгрывать их мировые рынки будут уже без участия российских трейдеров», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть дешевеет под действием нескольких обстоятельств