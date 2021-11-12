Минск, , 16:04 — REGNUM «В последнее время Белоруссия столкнулась с беспрецедентным и нарастающим давлением со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека. Мы сегодня наблюдаем за грубым и безапелляционным закрытием традиционных рынков сбыта продукции для ряда наших ведущих предприятий», — заявил 12 ноября на заседании Совета глав правительств СНГ председатель совета министров Белоруссии Роман Головченко.

Роман Головченко Government.ru

Он заверил коллег: «Отработан алгоритм действий на национальном уровне по противодействию этим планам. Также в рамках интеграционной пятёрки, в рамках ЕАЭС сделан первый, но весьма знаковый шаг — главами государств в октябре 2021 года сформирован пакет мер реагирования на экономическое давление третьих стран».

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«В складывающихся условиях в зоне особого внимания СНГ и всех других наших интеграционных объединений должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и опорных точек развития, в первую очередь, в рамках собственного региона. С поддержанием тенденций на дальнейшую интеграцию», — сообщил коллегам глава правительства Белоруссии.

Тем временем ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении официального Минска. Формальным поводом стала эскалация миграционного кризиса на белорусско-польской границе, являющейся также частью границы Союзного государства России и Белоруссии. США, ЕС и их партнёры (включая Украину и других) не признают Александра Лукашенко законным и легитимным президентом Белоруссии, отказываясь вести с ним переговоры. Они уверены, что «режим Лукашенко» использует нелегалов в качестве «оружия» при осуществлении «гибридной агрессии».

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