Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Скандинавская авиакомпания SAS начнет выполнять новогодние рейсы с 20 декабря 2021 года из петербургского международного аэропорта «Пулково» в столицу Швеции Стокгольм. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом «Пулково».

Стокгольм. Швеция

Первый вылет из Петербурга в Стокгольм будет выполнен 20 декабря, следующие — 27, 29 декабря, а также 3 и 7 января 2022 года.

«Забронировать билеты можно на сайте аэропорта Пулково в разделе «Бронирование авиабилетов» или на сайте авиакомпании», — уточнили в ВВСС.