Тбилиси, 12 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку, а также отказывается от переливания крови. Об этом 12 ноября сообщил журналистам его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Facebook.com/moc.gov.ge Михаил Саакашвили скандалит с тюремщиками

По словам юриста, экс-президент назвал условия, в которые его поместили в тюремной больнице в Тбилиси, хуже, чем были в тюрьме в Рустави. Адвокат сообщил, что Саакашвили по-прежнему испытывает слабость, а состояние его здоровья в «непредсказуемой ситуации».

«В итоге можно сделать вывод, что Михаила Саакашвили привезли сюда не из мотива заботы о его здоровье, а для осуществления психологического террора, чтобы он стал жертвой бесчеловечного обращения, видео свидетельства чего мы вчера видели», — сказал Садзаглишвили.

Стоит отметить, ранее Саакашвили неоднократно заявлял, что отказывается от медицинских процедур, но потом позволял их проводить.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Партия ЕНД с начала месяца ежедневно проводит акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили активно оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.