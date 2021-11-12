Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Туринске Свердловской области владелец собаки возместит моральный вред за нападение собаки на 10-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Инцидент произошёл 14 июня. Домашняя собака покусала мальчика в переулке Трактористов. Прокуратура через суд потребовала возместить ребёнку ущерб.

В итоге Туринский районный суд обязал владельца собаки уплатить 50 тыс. рублей. Отметим, что этот судебный акт пока не вступил в законную силу.