Йошкар-Ола, , 16:00 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Палата в инфекционной больнице Ростовской области Donland.ru

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 702 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в регионе выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 127 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 040 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2953 человека.

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