Москва, , 15:59 — REGNUM Общество «Знание» объявило победителей хакатона — самого масштабного практического воркшопа по созданию просветительских онлайн-проектов. В течение двух дней с 5 по 6 ноября при поддержке звездных экспертов 5 тысяч специалистов в сфере EdTech и обучения из 18 стран соревновались за возможность представить лучший онлайн-проект и стать лидером в своей индустрии. После анализа всех проектов жюри определило победителя: онлайн интенсив по постановке уверенной речи «Королева говорит» получил 1 миллион рублей инвестиций от партнера проекта Megacampus, приглашение к сотрудничеству с обществом «Знание» и статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук».

Семинар общества Знание Общество Знание

Мероприятие прошло в онлайн формате на сайте https://hackathon.moscow/online. Участников, среди которых были эксперты, продюсеры и методологи онлайн-курсов из России и еще 17-ти стран — США, Канады, Мексики, Аргентины, Великобритании, Румынии, Армении и других — распределили на команды по 5−10 человек. Перед каждой из них стояла цель: по мере прохождения Хакатона и выполнения заданий разработать просветительский онлайн-проект по одному из семи треков. В итоге на суд жюри было представлено порядка 300 проектов, из которых выбрали 7 лучших и главного победителя, получившего финансовую поддержку в размере 1 миллион рублей.

В номинации «Здоровье и спорт» победила команда «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» с проектом, посвященным методам защиты от инсульта. Лучшими в номинации «Экология и благотворительность» стала команда «МЕГАЗНАНИЯ» с проектом по созданию онлайн-курсов для эко-проповедников. В сфере «Наука и IT» первое место у команды «Products School» за проект по созданию специального приложения по продвижению бизнеса. Номинацию «Социально-гуманитарные науки» «взяла» команда «PRO-ЛЯМ», представившая проект «Как воспитать личность?». В номинации «Карьера и Soft skills» жюри выбрало курс по помощи в трудоустройстве на удаленную работу команды «Режим Хоум Офис». В номинации «Медиа и Маркетинг» победителем стала команда «Медиа Взлёт 2021» и ее проект по продвижению узнаваемости предпринимателей в СМИ. Команда «Культурное просвещение» предложила лучший проект в номинации «Культура и искусство», посвященный игровым онлайн-экскурсиям для детей.

В создании уникальных проектов командам помогали спикеры и эксперты Хакатона — лидеры рынка образования и медиа, среди которых были: сооснователь компании Megacampus Григорий Аветов, тренер №1 по личностному росту и мотивации на русскоязычном пространстве Ицхак Пинтосевич, бизнесмен и издатель Игорь Манн, российский писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин, народный художник РФ Никас Сафронов, телеведущая и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

Звездные эксперты давали участникам советы, делились своим экспертным мнением по всем составляющим идеального продукта, отвечали на вопросы, а также предлагали практические задания.

Команды-финалисты получат поддержку общества «Знание» и продюсерского центра Машук, где смогут доработать свои проекты и научатся их продвигать. Победитель, проект «Королева говорит», получил инвестицию в 1 млн рублей, чтобы иметь возможность сразу его реализовать. Также лидера ждет приглашение к сотрудничеству с Российским обществом «Знание» и статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», который открывает доступ к широким возможностям его мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов.

«Два соревновательных дня были наполнены испытаниями и напряженной работой, с которой все команды справились достойно. Впечатляет география и количество участников — пять тысяч из 18 стран. Эти цифры говорят о востребованности формата, об актуальности запроса учиться у лучших, чтобы создавать новые просветительские проекты, даже несмотря на огромную разницу в часовых поясах. Я надеюсь, что с поддержкой общества «Знание» самые яркие из них смогут завоевать внимание широкой аудитории», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.