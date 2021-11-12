Париж, , 15:58 — REGNUM В Париже российские министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу завершили переговоры со своими французскими коллегами, министром по делам Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром вооружённых сил Флоранс Парли.

Франция и Россия © ИА REGNUM

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Встреча продолжалась больше двух часов в здании французского МИД.

В ходе пленарного заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности стороны обсудили политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.

По итогам переговоров министры не сделали каких-либо заявлений.