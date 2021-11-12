Самара, 12 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Бюджет Самарской области на 2022 год принят в первом чтении. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что на третьем заседании губернской думы депутаты утвердили ключевые параметры областного бюджета на следующий год, который сохранил социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех обязательств.

Отмечается, что большую часть расходов в регионе планируют направить на сферу образования, здравоохранения, на возведение социальной и инженерной инфраструктуры, оказание поддержки жителям. Всего на эти цели было предусмотрено более 110 млрд рублей, это свыше 60% от общего объема расходов.

«У нас будет крен в сторону медицины, совершенно точно. Буквально два дня назад провел очередное совещание с министерством здравоохранения, и мы договорились о дополнительном выделении средств из регионального бюджета на увеличение количества проведения ПЦР-тестов, на вакцинацию от гриппа мы выделяем дополнительные средства, на транспортные средства для медиков, дополнительно выделяем средства на кислородную станцию. Это главный вызов, главная угроза для нашего общества», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Глава региона отметил, что при этом очень важно сбалансировать и удержать остальные направления, которые будут способствовать развитию.

По предварительным оценкам, в 2020 году доходы регионального бюджета увеличатся до 182 млрд рублей. При этом основными источниками увеличения поступлений останутся налог на прибыль организаций и НДФЛ.

«Бюджет следующего года, который принят сегодня в первом чтении, предполагает уже на 20 млрд больше доходов, чем в текущем году, — если говорить по собственным, так называемым, налоговым и неналоговом доходам, цифра уже превышает 182 млрд рублей», — сообщил Азаров.