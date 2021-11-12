Варшава, , 15:55 — REGNUM В пятницу, 12 ноября, в ходе переговоров представителей Еврокомиссии, Европарламента и стран-членов ЕС по бюджете на следующий, 2022 год, Еврокомиссия предложила выделить Польше 25 млн евро на охрану границы с Белоруссией. Об этом сообщает корреспондент «Польского радио» из Брюсселя.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Еврокомиссия (ЕК) не согласна с предложением потратить субсидии ЕС на строительство на границе забора из колючей проволоки. По мнению ЕК, средства должны быть направлены на укрепление инфраструктуры, в частности, на системы видеонаблюдения, оптоволоконной связи, тепловизоров, дронов и специализированных автомобилей.

По вопросу строительства заграждений на границе возникли разногласия. В Еврокомиссии считают, что это невозможно, но глава Евросовета Шарль Мишель говорит, что вопрос ещё открыт.

Ранее, в ходе последнего саммита Евросоюза в Брюсселе, 12 стран ЕС, в том числе Польша, высказались за укрепление польско-белорусской границы.

Дипломаты ЕС, с которыми беседовала корреспондент «Польского радио» Беата Пломецка, рассказали, что, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против финансирования охраны польско-белорусской границы, ей возразили представители Дании и Австрии. Они заявили, что бюджет ЕС, это деньги европейских налогоплательщиков, и безопасность границы должна быть обеспечена.

Как сообщалось ранее, ситуация на границе Белоруссии с Польшей обострилась в понедельник, 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов начали попытки прорыва в Польшу в районе Гродно. На западе говорят о «гибридной агрессии» со стороны властей Белоруссии.