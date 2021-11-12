Волгоград, , 16:02 — REGNUM В Волгоградской области 12 ноября выявлено 478 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Это новый рекорд региона. Ещё один максимум — зарегистрировано 37 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Новый инфекционный госпиталь в городе Волжском Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 109 524 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 95 013 жителей, в том числе 357 человек выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 3 935 пациентов.