Москва, , 15:54 — REGNUM Урожая 2021 года достаточно для удовлетворения внутренних потребностей России в основных сельскохозяйственных культурах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

Масло Mareefe

«При этом надо понимать, что растениеводство в значительной степени экспортоориентированно — пшеницы и подсолнечника производится примерно в два раза больше, чем потребляется внутри страны, — сказал Терновский. — Поэтому на цены для населения влияет не столько размер урожая, сколько мировые цены и эффективность инструментов регулирования. В этом направлении уже предприняты достаточные усилия — введены плавающие пошлины на экспорт зерна и подсолнечного масла, что ограничивает рост цен не только на них, но и на технологически связанную продукцию мясомолочной отрасли, пищевой промышленности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на мировом рынке зерна образовался дефицит, который некому компенсировать.

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