Ярославль, , 15:54 — REGNUM Прокуратура Ярославля не нашла личной заинтересованности депутатов муниципалитета Алексея Малютина и Анатолий Каширина в ситуации вокруг торгового центра «МебельМаркт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил осведомлённый источник.

Алексей Малютин City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в муниципалитет обратилось ООО «МСИ» с просьбой проверить депутатов. Авторы обращения полагали, что депутаты оказывают противодействие бизнесу в интересах других коммерческих структур. Муниципалитет не стал рассматривать это заявление и переслал его в прокуратуру.

Речь шла о переводе местного проезда рядом с торговым центром в общественно-деловую зону, против чего выступали депутаты. Стороны обвиняли друг друга в конфликте интересов. Противники мэра Владимира Волкова уверяли, что мэр лоббирует интересы ООО «МСИ» из Подмосковья, а другая сторона — что депутаты выступают на стороне ярославских застройщиков.

«Доводы обращения о лоббировании депутатами муниципалитета Кашириным А.А., Малютинам А.Г. интересов ЖСК «Которосль» и ЖСК «Благодать» не нашли своего подтверждения», — говорится в ответе прокуратуры Ярославля на обращение предпринимателей.

Ранее с судебным иском о защите чести и достоинства к Каширину обращался и мэр Владимир Волков, но суд не поддержал чиновника. С другой стороны, комиссия муниципалитета не нашла конфликта интересов и в действиях мэра при изменении статуса земли около торгового центра.

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