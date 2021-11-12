Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН было посвящено обострению миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Делегации США, ЕС и Британии приняли совместное заявление с призывом применить санкции к «режиму Лукашенко» и осуждением использования нелегальных мигрантов как политического инструмента.

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Совбез ООН провёл заседание в закрытом режиме. Его члены в совместном заявлении констатировали, что «режим Лукашенко стал угрозой для региональной стабильности». Они назвали использовании им мигрантов «неприемлемым», призвали к «решительной международной реакции» и сотрудничеству в деле привлечения официального Минска к ответственности.