Москва, 12 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Спрос на электронику остается устойчивым, а вот ее предложение восстанавливается значительно медленнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил старший преподаватель кафедры экономической социологии ВШЭ Максим Маркин. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в РФ в 2022 году на 10% подорожают услуги интернета, в том числе из-за глобального дефицита комплектующих.

Электроника

«Дефицит не исчез, он по-прежнему существует. Пандемия коронавируса продолжается, остается устойчивый спрос на электронику, а вот ее предложение восстанавливается значительно медленнее, — сказал Маркин. — Более того, в новой реальности даже после нормализации эпидемиологической ситуации значительного отката назад в части использования цифровых технологий, я думаю, не будет. Следовательно, решение проблемы дефицита комплектующих видится в увеличении предложения. Ряд стран (США, Китай, Япония, Южная Корея) уже много делают в этом направлении, в том числе бизнес инвестирует в отрасль, государство субсидирует такие инвестиции и пр. Соответственно, можно ожидать постепенного снижения остроты проблемы в 2022 году, хотя, конечно, до полного баланса спроса и предложения еще далеко».

Как подчеркнул Маркин, если увеличение цен на интернет в 2022 году будет меньше, чем в предыдущие два года, то можно говорить скорее о стабилизации ситуации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, каждый пятый житель РФ мечтает полностью отказаться от онлайн-общения.