Рига, 12 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Русская община Латвии сумела не только выжить в условиях постоянного давления на ее лидеров и базовые принципы существования, но и набраться важного для любой нации и народа опыта самосохранения. Об этом известный журналист Юрий Алексеев сообщил на странице партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Мета.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Отвечая на вопрос, чем русские Латвии сильнее граждан России, Алексеев ответил: «Нашим опытом! В 1991 году мы вдруг оказались в эмиграции, сами того не желая. Пожили в ней 30 лет, вырастили детей и уже почти внуков. Вполне себе поняли, что эмиграция — не туризм. Россияне этого не понимают, им «заграница» до сих пор видится молочными реками с кисельными берегами».

Он добавил, что русские в Прибалтике пережили катастрофу массового безгражданства, запретов языка и русского образования из-за наивной веры в «демократию», «свободу» и «помощь Европы». Он добавил, что русские по принципу своего существования (слишком большой народ по численности) — интернационалисты, а латыши — националисты с комплексом малого народа. «Поэтому они едины, в отличие от нас», — считает Алексеев.

Отвечая на вопрос «Каким должно быть наиболее правильное, мудрое отношение русских Латвии к России и к Европейскому союзу?», известный русский журналист ответил так: «К Латвии — как к чужому государству, которое нас ненавидит с момента его образования. К России — у нее свои дела, ей мы почти безразличны. К Европейскому союзу — иметь в виду, что там каждый сам за себя».