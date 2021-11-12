Таллин, , 15:48 — REGNUM До сих пор полного контроля официальной Москвой над руководством Белоруссии нет, отсюда и тактические приемы, к которым прибегает Минск в своей внешней политике и политике интеграции с Россией. Об этом известный эстонский публицист Эйно Ингерман написал на своей странице в социальной сети Мета.

Белоруссия Aliaksandr Palanetski

«Если говорить об интеграционных процессах в рамках Союзного Государства, то точка баланса годами колебалась по принципу «шаг вперед, два шага назад». Именно таким образом Лукашенко реализовывал свой суверенитет, пока его не разорвало многовекторностью», — считает публицист.

Оценивая происходящие в отношениях Москвы и Минска сдвиги после массовых волнений 2020 года, Ингерман заявил, что точка баланса сдвигается в сторону большей интеграции и значительному увеличению влияния России: «При этом, пока Лукашенко у власти, я бы не осмелился делать долгосрочные прогнозы. Если ЕС ослабит давление, Бацька сразу начнет исполнять композицию из серии «Что ж ты, фраер, сдал назад».

Пока Москва не станет полностью контролировать интеграционные процессы, Минск будет стараться «интегрироваться» больше на словах, чем в реальности.

При этом Ингерман считает глупостью и ошибкой убеждение западных «экспертов» в том, что Россия якобы хочет обязательно подчинить себе соседнюю страну: «Видимо носителям пост — и/или неоколониальной идеологии (на Западе — ИА REGNUM) невозможно принять, что даже в условиях громадной экономической зависимости тот, кто находится в положении сильного, вынужден/готов оставлять тому, кто находится в слабой позиции, немалую толику суверенитета, пусть и в определенных пределах».

Абсолютное большинство «евро-атлантических экспертов» демонстрирует полное непонимание того, насколько сложны и неоднозначны отношения между Россией и Белоруссией, где точка баланса постоянно смещается, убежден Эйно Ингерман.