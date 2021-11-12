Москва, 12 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября, 76-м году жизни умер российский писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин.

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Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы при Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского.

Виктор Михайлович начал литературную деятельность в 1969 году, публиковался в «Литературной газете» и других периодических изданиях. С 1980 года Коклюшкин специально писал юмористические тексты для эстрады.

Коклюшкин выступал и как автор-исполнитель, регулярно принимал участие в юмористических телевизионных передачах. Также Виктор Михайлович работал в жанре крупной прозы, писал повести и романы.

Писатель-сатирик является лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады разговорного жанра (1985, 1989), литературной премии журнала «Юность» (1987).

Как сообщало ИА REGNUM, причиной смерти знаменитого российского писателя-сатирика Виктора Коклюшкина стала острая сердечная недостаточность.

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