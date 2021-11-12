Крым, 12 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для учеников 9−11 классов.

АНО «Россия — страна возможностей» Артек

В МДЦ «Артек» приехали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Они приняли участие в открытии павильона «Большой перемены» на территории детского лагеря, а также высадили деревья вместе с вожатыми. Аллея «Большой перемены» появилась на склоне у павильона.

На протяжении двух дней участники «Большой перемены», объединившись в команды «авторов перемен», решали кейсовые задания по 4 направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разрабатывали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. 11 ноября старшеклассники защитили свои проекты. Партнеры «Большой перемены" — ведущие российские компании и вузы — подготовили для школьников насыщенную образовательную и культурную программы.

«Наш конкурс идет второй год, он достаточно молодой, но уже успел превратиться в настоящее сообщество. Дети сегодня много говорили, что «Большая перемена» - это полноценная семья, это не только конкурс. Она существует за пределами конкурса: у нас сегодня есть региональные команды, у нас есть еженедельная активность, путешествия, образовательные программы, школьные клубы, которые сегодня повсеместно открываются во всех регионах и, собственно, инициируются детьми и педагогами, а не нами, как организаторами проекта, это тоже очень важно. Впервые на этом финале пройдет слет «Большой перемены», где будут не только ребята, которые являются участниками конкурса этого года, но и участники сообщества, наставники, координаторы региональных команд, те ребята, которые, можно сказать, выросли в «Большой перемене» и вернулись в проект в другом качестве, как полноценные участники сообщества», -рассказала Ксения Разуваева.

Российское общество «Знание» проводит на площадке финала в «Артеке» марафон развития «Знание. Гибкие навыки». В студии общества «Знание» с участниками финала общаются государственные и общественные деятели, представители бизнеса, науки, культуры, спорта. В первые дни форума спикерами студии стали космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Иван Вагнер, олимпийский чемпион, начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный, бизнес-лектор, начальник Отдела студенческой просветительской деятельности РАНХиГС, автор гуманитарного подхода по развитию soft-skills Леонид Клейн, журналист, телеведущий Роман Плюсов и другие.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль пообщался с ребятами на тему лидерства: «Суть лидера в том, что он готов к пути постоянного преодоления. Лидер постоянно принимает решения, на которые опирается команда, и всегда есть вероятность ошибки. Поэтому важно умение понять, что ошибки — это необходимый опыт. Победы не учат, они только подзаряжают. И чем раньше вы начнете пробовать новое и ошибетесь, тем лучше — вы быстрее научитесь, и это определит успех. Нужно полюбить ошибаться — это топливо для дальнейших побед», — сказал Максим Древаль.

Старшеклассники поучаствовали в командообразующих играх, организованных Российским движением школьников. Партнеры «Большой перемены», среди которых ОАО «РЖД», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», Российское общество «Знание», Арт-кластер «Таврида», Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» и другие представили в рамках выставочной программы финала современные образовательные программы, продемонстрировали свои разработки и провели специальные интерактивные программы для школьников. Партнер «Большой перемены» — VK — открыли на площадке своего мультимедийного стенда регистрацию в «Школу клиперов». Каждый день на сценическом и образовательном пространстве арт-кластера «Таврида» в «Артеке» проходят мастер-классы, кастинги, иммерсивные игры, интерактивы с призами и яркие шоу молодых исполнителей.

«Как на прошлом финале, так и в этом году большой популярностью у ребят пользуется шатер «Россия — страна возможностей». В этот раз мы задумали его как место, где можно провести перемену. Ведь что такое школьная перемена? Это возможность пообщаться с друзьями, переключиться от серьёзных активностей, немного отвлечься, подготовиться к урокам. Так и у нас на стенде можно узнать много интересного, найти новых друзей, поиграть, отдохнуть и подзарядиться, проявить себя творчески, сделать фото со своей фамилией на стене, где представлены имена всех финалистов проекта, выложить пост в социальные сети. Но перемена — это не только отдых, перемена — это время для новых открытий и возможностей. И неслучайно наибольший интерес у финалистов вызвала зона онлайн-тестирования «Шаг в будущее», где можно определить какой именно проект из линейки платформы «Россия — страна возможностей» каждому из ребят подходит и зарегистрироваться для участия в нем», — прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Особое внимание ребят и гостей, посетивших стенд платформы «Россия — страна возможностей» привлекла VR-капсула для путешествия по виртуальным мирам и интерактив «Лабиринт восприятия», где для победы над соперником было необходимо сначала одержать своего рода победу над собой и своим сознанием, так как игра идёт в специальных очках, погружающих игроков в новую реальность с изменённым восприятием сторон.

Арт-кластер «Таврида» организовал для финалистов «Большой перемены» и всех артековцев кастинги и мастер-классы, иммерсивные игры и интерактивные конкурсы с призами. Каждый день на сценическом и образовательном пространстве «Тавриды» в «Артеке» выступают резиденты арт-кластера — молодые артисты, которые создают в экспозоне партнеров «Большой перемены» атмосферу творчества, вдохновения и драйва.

«Каждого сегодняшнего участника «Большой перемены» завтра мы будем ждать на «Тавриде» — вдохновляться, творить, получать новые знания и возможности, находить друзей и вместе создавать классные проекты. Летом следующего года мы планируем расширить возрастной диапазон арт-школ «Тавриды» в Крыму: участниками образовательных программ впервые станут подростки. Надеюсь, что среди них будут активные и яркие ребята, которые сейчас участвуют в творческом треке «Большой перемены», — рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

За три первых дня пространство «Тавриды» в Артеке посетили более 1000 школьников, более 350 из них приняли участие в мастер-классах по кастомизации одежды, изготовлению украшений из полимерной глины и бисера. Кастинги «Тавриды» за три дня привлекли внимание более 300 человек. Девять школьников стали победителями кастингов — во время финального шоу «Большой перемены» они выступят на главной сцене «Артека» вместе с резидентами арт-кластера «Таврида».

«Два участника кастинга — Саша Митров и Аня Куприянова — уже получили приглашение выступить в Москве на фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет в декабре», — сообщила продюсер кастинг-платформы «Таврида.АРТ» Татьяна Османская.

«Мы рады принять участие в финале конкурса «Большая Перемена». Сотни талантливых ребят съехались в «Артек», чтобы поучаствовать в этом грандиозном событии. У каждого из них есть свои мечты и цели, к достижению которых они стремятся. Движение «Вдохновители» способствует этому. Порядка 11 Вдохновителей, известных предпринимателей и общественных деятелей, выступят с лекциями в финале «Большой Перемены». Надеемся, что эти встречи помогут ребятам достичь поставленных целей и не сбиться с пути», — рассказал Михаил Палей, руководитель Всероссийского движения Вдохновители.

Эксперты Банка России провели мастер-классы «Основы личного финансового планирования» и «Основы инвестирования». Ребята также посетили выставку-экскурсию «Время и деньги» и посмотрели инкассаторскую машину.

На протяжении всего финала конкурса «Большая перемена» работает стенд Всероссийского студенческого корпуса спасателей, где финалисты могут получить важнейшие знания в области культуры безопасности, узнать основы оказания первой помощи, попробовать работать гидравлическим инструментом и сделать запоминающиеся фотографии. Инструкторы ВСКС и Paramedicschool Антон Гладилин, Дмитрий Комаров и Диего Каргин при поддержке Главного управления МЧС России по Республике Крым проводят мастер-классы для старшеклассников. Инструкторы обучают школьников основам оказания первой помощи и пожарной безопасности. Ребята расширяют свои знания о работе пожарных и спасателей, которые каждый день рискуют своей жизнью, ради спасения пострадавших, зачастую совершенно незнакомых им людей. Участники также узнают алгоритм действий при обнаружении пострадавшего, как правильно положить пострадавшего в восстановительное положение, что делать при различных видах кровотечений, как и при каких обстоятельствах делать сердечно-легочную реанимацию. Финалистам рассказывают об опасных факторах пожара, как вести себя при пожаре, как правильно вызвать пожарных и как правильно эвакуироваться. Школьники учатся тушить условный пожар при помощи подручных средств пожаротушения. Работают с ручным пожарным стволом, для этого задействована пожарная автоцистерна.

«Участники получают важные знания, которые необходимо знать всем. Эти базовые навыки могут помочь не растеряться в сложной ситуации, грамотно действовать при возникновении ЧП, оказать помощь пострадавшим и сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим. Никогда не знаешь, что может случиться завтра, но лучше быть уверенным в своих. Такие занятия повышают культуру безопасности молодых людей, что также может способствовать снижению риска возникновения пожара или происшествия», — поделился член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

В пространстве «Университетского городка» ведущие российские вузы рассказывают школьникам о перспективных направлениях подготовки и наиболее востребованных специальностях, а ученые проводят мастер-классы, мотивационные встречи и дискуссии.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».