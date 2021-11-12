Таллин, , 15:43 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ готово продвигаться вперёд в вопросе ратификации пограничного договора. Об этом 12 ноября по итогам состоявшихся на днях политических консультаций дипломатов двух стран заявил вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар.

Открытая граница

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«Создавалось впечатление, что у российской стороны есть политическая воля и готовность продвигаться вперед в процессе ратификации», — приводит портал ERR слова Таммсаара.

Он также указал на то, что Москва подчеркнула свою прежнюю позицию, согласно которой «включение возможных односторонних политических заявлений или деклараций в процесс ратификации приведет к приостановке всего процесса».

Напомним, Эстония уже давно пытается использовать Тартуский (Юрьевский) мирный договор от 1920 года как предлог для территориальных претензий к России. По этому договору в состав Эстонии отходила часть современной Ленинградской и Псковской областей, даже в те времена населенные русскими. Однако в 1940 году Эстония вошла в состав СССР, а в 1944 году граница Эстонской ССР была изменена, и те области, которые в 1920 году достались Эстонии, вошли в состав РСФСР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года Эстония заявляла, что не нуждается в ратификации пограничного договора с Российской Федерацией. Как пояснил спикер парламента республики (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас, Тартуский мирный договор, закреплённый в конституции страны, «действует и сегодня в соответствии с международным правом, так же как действует и определённая им государственная граница». В этой связи у Таллина «нет какой-либо необходимости и тем более обязательства узаконивать» пограничный договор, который Пыллуаас назвал «вероломным» и «идущим на уступки».