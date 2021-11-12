Варшава, , 15:43 — REGNUM 12 ноября польские полярники отправились в Антарктиду. Трое ученых из Польской академии наук отплыли из немецкого порта Бремерхафен на борту российского исследовательского судна. Через два месяца они должны прибыть в район Южного полюса. Об этом сообщает Polskie Radio.

В Антарктиде Oceanbook.at

В Антарктиде польские полярники намерены перезапустить исследовательскую станцию имени Антона Добровольского. Она была закрыта более 40 лет.

«Мы надеемся, что в тех двух домах, которые были названы «Варшава» и «Краков», можно будет жить, потому что российские коллеги сообщили нам, что они в хорошем состоянии», — сказала журналистам одна из участниц экспедиции Моника Кусяк.

Участники экспедиции намерены проводить научные исследования. Они хотят установить там автоматическую измерительную установку на солнечной энергии. Таким образом станция будет сама выполнять расчеты и передавать результаты в Варшаву.

Ученые проведут в Антарктиде два месяца. В Польшу они вернутся весной.

Станция имени Добровольского была построена СССР и передана Польской Народной Республике в 1959 году.