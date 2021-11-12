Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя продолжать держать в тюремной больнице в Тбилиси. Об этом журналистам заявил адвокат экс-президента из США Джон Сэндвидж.

Саакашвили заносят в медицинскую палату Facebook.com/moc.gov.ge

«Я не разбираюсь в грузинских законах и говорю, что, в соответствии с международным правом, власти Грузии обязаны заботиться о заключённом, — сказал адвокат. — Это не больница, а тюрьма, которая не оборудована должным образом для оказания адекватной помощи пациенту».

Сэндвидж также отметил, что в тюрьме, на территории которой находится больница, держат заключённых, которые получили свои сроки в то время, когда Саакашвили был президентом. По мнению адвоката, подобное соседство опасно для жизни бывшего грузинского лидера.

Американский юрист также критически отозвался об обнародованных видеоматериалах, на которых показано, как экс-президента несли в палату. Сэндвидж назвал такое отношение к бывшему главе государства «неприемлемым».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Партия ЕНД с начала месяца ежедневно проводит акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги. Это вызвало дополнительное возмущение в оппозиции.

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