Ульяновск, , 15:42 — REGNUM В Ульяновской области суточное количество вылечившихся от ковида больше, чем число вновь выявленных случаев заболевания. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 12 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 102 331 случай заражения новой коронавирусной инфекции, из них за последние сутки — 526.

Победили ковид 91 245 пациентов, доля выздоровевших составляет 89,17%. Из них за последние сутки вылечились 678 человек.

Напомним, пандемия унесла жизни 3166 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Роспотребнадзора отмечали, что за неделю уровень заболеваемости снизился на 1,4%, при этом показатель по охвату тестированием более чем вдвое превышает норматив и составляет 424 на 100 тыс. населения.

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