Кострома, 12 ноября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Зимой на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь (Р-243) в границах Костромской области развернут мобильные пункты обогрева для водителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Мастер Снов Зимняя дорога

Пункты расположатся на обочинах трассы в Шарьинском, Мантуровском, Буйском и Костромском районах. Они будут работать в случае плохой погоды — морозов, метели, высокой влажности воздуха.

Всего спасатели готовы развернуть 8 палаток. В них водителей накормят, при необходимости обеспечат спальными местами, медицинской помощью и дадут зарядить телефон.

Чтобы воспользоваться помощью водителю необходимо набрать номер 101 или 112 и попросить диспетчера указать местоположение ближайшей к нему палатки. Их координаты также распространят через социальные сети, СМИ и сайт МЧС.