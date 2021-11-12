Уфа, 12 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Лучшие школьные столовые назвали в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Admin.msuchita.ru Школьная столовая

Сообщается, что в регионе подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы». В региональном этапе приняли участие 42 школьные столовые из 37 муниципалитетов Башкирии, в том числе 14 городских и 28 сельских.

В результате в номинации «Лучшая столовая городской школы» стала столовая в гимназии №121 г. Уфы. На втором месте оказалась столовая полилингвальной многопрофильной школы №23 г. Стерлитамака, третью строчку поделили столовые школы №3 г. Благовещенска и гимназии-интерната г. Белебей.

В номинации «Лучшая столовая сельской школы» победили столовые школ №1 р.п. Чишмы и №1 села Аскино. Второе место разделили школы села Красный Ключ Нуримановского района и школа №1 села Чекмагуш Чекмагушевского района. На третьем месте разместились школа им. Ежова Н.Г. в селе Волостновка Кугарчинского района и школа села Кисак-Каин Янаульского района.

Отмечается, что победители регионального этапа конкурса будут представлять Башкирию на федеральном этапе конкурса, который состоится в Москве с 22 ноября по 1 декабря текущего года.