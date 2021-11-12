Нальчик, , 15:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки было зафиксировано девять смертей от осложнений после COVID-19. Печальная статистика выросла до 1041 случая смерти за все время пандемии, сообщили 12 ноября в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки еще на 137 человек увеличилось число пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19. Общее количество носителей коронавируса в регионе составляет к настоящему времени 36 714 человек. Из них удалось справиться с болезнью 33 752 пациентам, в том числе 97 из них выписаны за прошедший день.

Всего в Кабардино-Балкарии проходят лечение в шести ковидных госпиталях 1460 пациентов, в том числе 24 ребёнка и 26 беременных. В тяжелом состоянии находятся 162 человека.