Москва, , 15:40 — REGNUM Идея освободить многодетные семьи их от уплаты НДФЛ при продаже старой квартиры и покупке новой — абсолютно здравая и своевременная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Семья Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Многодетным семьям, действительно, периодически приходится улучшать качество своего жилья, приобретая более просторные квартиры.

Не всем, конечно, а тем, у кого для этого есть финансовые возможности. Но именно многодетные семьи и относятся чаще всего к наиболее нуждающимся в материальном плане.

Но следует понимать, что, во-первых, не так уж много в России многодетных семей, которые могут позволить себе такую роскошь, как новая квартира.

Во-вторых, дополнительные ограничения и требования, которым должны соответствовать претенденты на освобождение от налога, еще больше сужают круг потенциальных потребителей этих преференций.

Так что новость хоть и является позитивной, существенной погоды на рынке жилья не делает», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного. С таким предложением выступил Минфин.

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