Москва, 12 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Идея освободить многодетные семьи их от уплаты НДФЛ при продаже старой квартиры и покупке новой — абсолютно здравая и своевременная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья

«Многодетным семьям, действительно, периодически приходится улучшать качество своего жилья, приобретая более просторные квартиры.

Не всем, конечно, а тем, у кого для этого есть финансовые возможности. Но именно многодетные семьи и относятся чаще всего к наиболее нуждающимся в материальном плане.

Но следует понимать, что, во-первых, не так уж много в России многодетных семей, которые могут позволить себе такую роскошь, как новая квартира.

Во-вторых, дополнительные ограничения и требования, которым должны соответствовать претенденты на освобождение от налога, еще больше сужают круг потенциальных потребителей этих преференций.

Так что новость хоть и является позитивной, существенной погоды на рынке жилья не делает», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного. С таким предложением выступил Минфин.

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