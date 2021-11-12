Калуга, 12 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Калужской области со 2 по 10 ноября в продовольственных магазинах увеличились цены на рис шлифованный и крупу гречневую-ядрицу — на 0,9%, кур охлажденных и мороженых — на 0,6%, яйца куриные — на 1,8%, на сметану — на 0,9%. Об этом 12 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

Максимальные цены среди соседних областных центров регионов ЦФО в Калуге наблюдаются на молоко.

По данным Калугастата, в регионе за месяц продукты подорожали на 2,8%, а с начала 2021 года — на 8,4%. Наиболее ощутимым за последний месяц был рост цен рост на куриные яйца (+15,5%), плодоовощную продукцию, включая картофель (+12%), фруктово-ягодные консервы (+8,8%), масло и жиры (+3,1%). По темпам роста цен на товары и услуги Калужская область опередила соседние регионы. В Орловской и Тульской областях цены с начала 2021 года выросли на 7%, в Брянской — на 6,9%, в Смоленской — на 6,3%.