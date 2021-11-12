Ульяновск, , 15:38 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По сведениям на 12 ноября, жертвами пандемии в регионе стали ещё шесть ковидных больных. Всего скончались 3166 пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее двое суток подряд регистрировали по четыре летальных исхода от COVID-19. Рекордное число смертей отмечено за 30 октября, когда скончались 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области развёртывание дополнительных коек для ковидных больных началось с июля 2021 года. Только за октябрь их открыто 716. Всего обустроено 2962 ковидные койки.

Читайте ранее в этом сюжете: За месяц в Ульяновской области развернули более 700 новых ковидных коек