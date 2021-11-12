Брюссель, 12 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на заседании ведомства по поводу бюджета на 2022 г. предложила выделить 25 миллионов евро на охрану границы ЕС с Белоруссией. Об этом 12 ноября сообщает Polskie Radio.

Урсула фон дер Ляйен

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Данные средства Урсула фон дер Ляйен предложила вложить в укрепление инфраструктуры границ Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией. Речь идет о системах видеонаблюдения, а также о тепловизионных камерах, дронах и транспортных средствах для эффективной защиты границ.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.