Ташкент, , 15:34 — REGNUM В 2000—2020 годы из Узбекистана переехали на постоянное место жительства в другие страны свыше 1,1 миллиона человек. Об этом 12 ноября сообщает Газета. уз со ссылкой на данные Госокомстата Узбекистана.

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«За этот же период в страну иммигрировали в 11 раз меньше иностранцев — 99 341 человек», — говорится в публикации.

В Госкомстате сообщили, что наибольшее число эмигрировавших из Узбекистана было зарегистрировано в 2005 году — 104,9 тыс. человек, наименьшее — в 2019 году, 13,2 тыс. С целью поселиться в Узбекистане больше всего иностранцев прибыли в 2002 году — 7155 человек, меньше всего — в 2020 году (1105).

«В условиях пандемии в 2020 году из страны переехали 13,6 тыс. человек», — говорится в сообщении.

За последние три года больше всего граждан Узбекистана переехали в Казахстан — 22 336 человек. Вторым по популярности направлением стала Россия — 19 033 человек.