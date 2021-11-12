Михаил Демурин, 12 ноября 2021, 17:14 — REGNUM 10 ноября, в день проведения в Москве совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, министр иностранных дел Владимир Макей сделал «резонансное», как посчитала наша пресса, заявление по Крыму: «Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией». Этому заявлению, как мы помним, предшествовал намёк президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу возможности его поездки в Крым.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM

Никакого, однако, отхода от занятой Минском в 2014 году позиции в высказываниях Макея и Лукашенко не содержится. Белоруссия как не признавала решения высших государственных органов России и территориальной целостности нашей страны в её нынешних границах, так и не признаёт. Впрочем, белорусский министр сам об этом сказал: «Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была». Он даже игру своего президента по поводу возможности посещения им Крыма не поддержал.

Между тем вопрос о позиции Белоруссии по Крыму не просто не праздный, как хотелось бы представить его некоторым в Минске, — он является одной из важнейших, краеугольных основ союзнических отношений наших стран. Озвученная Владимиром Макеем в интервью РИА Новости формулировка не может удовлетворить ни российское государство, ни граждан нашей страны. Трудно понять, почему, например, Куба, Венесуэла или Афганистан однозначно поддержали воссоединение Крыма с Россией, а Белоруссия от ясного изложения своей позиции по данному вопросу уходит.

Не будем сейчас конкретизировать форму, в которой может быть выражено такое признание, — все из заявивших о нём стран сделали это со своими нюансами. Ясно, однако, что в президентской республике, которой является Белоруссия, субъектом должен выступить глава государства.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
(с) МИД РФ

Что же должно стать содержанием соответствующего заявления или серии заявлений и действий? Отправной точкой здесь является признание нынешних границ нашей страны. Руководство России неоднократно заявляло, что они незыблемы на века; это записано у нас в Конституции. Соответственно, мы вправе ожидать от Белоруссии как своего союзника и просто дружественного государства официального заявления именно об этом, а не о признании некой «реальности» по положению на «сейчас».

Более важно, однако, другое. Крым и Севастополь являются не просто «российской территорией», а субъектами Российской Федерации. Основой для такого их статуса стали принятая 11 марта 2014 года Верховным Советом Республики Крым и Севастопольским городским советом Декларация о независимости, итоги референдума, прошедшего в Крыму 16 марта 2014 года, и собственно провозглашение независимости Республики Крым, состоявшееся 17 марта 2014 года. Уважение к братскому народу России требует от белорусского народа выражения через избранного им президента своего отношения и к этим решениям. В том числе — и к решению об обращении к России с предложением о принятии Крыма в её состав. Само собой разумеется, что президент Белоруссии должен был бы поддержать и данное властями Российской Федерации согласие на это обращение, а также подписанные президентом России соответствующие законы.

Казалось бы, это излишняя детализация, но мне так не думается. Минск слишком долго тянул с выражением поддержки союзнику в этом важнейшем для него вопросе; все эти заявления могли бы быть сделаны и должны были быть сделаны в соответствующее время, но маневрирование Александра Лукашенко между Западом и Россией помешало этому.

Севастополь
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня в Минске, насколько я понимаю, наконец, поняли, к чему привела эта «многовекторность». Поняли, правда, не сразу, да и сейчас не все хотят это видеть. Не признать очевидное, однако, невозможно: белорусское государство сумело отразить предпринятую Западом в прошлом году массированную кампанию вмешательства и дестабилизации только благодаря поддержке России. И сегодня оно и сам Александр Лукашенко выживают только с опорой на Россию.

Заявления, сделанные Владимиром Макеем в Москве 10 ноября 2021 года на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым, говорят о том, что в Минске отдают себе отчёт в степени нависшей над Белоруссией угрозы, понимают, что Запад продолжит линию на её разрушение. Так называемое «цивилизованное мировое сообщество», которое в своё время отказалось признавать волеизъявление народа Крыма и призвало к этому всех членов ООН (с оглядкой на него, к сожалению, всё ещё действует в этом вопросе Александр Лукашенко), сегодня отказывает в суверенитете самой Белоруссии, её народу.

Акции протеста в Минске осенью 2020 года
Акции протеста в Минске осенью 2020 года
(с) ИА REGNUM

Нашим странам объявлена война, агрессивность США и Европейского союза и в отношении Белоруссии, и в отношении России будет только возрастать. Этот вызов диктует необходимость другого качества политического взаимодействия Минска и Москвы, требует как минимум честности в отношениях друг с другом. Время увёрток и недосказанностей прошло; пришло время реальной сплочённости.