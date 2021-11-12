12 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

России и Белоруссии объявлена война. Агрессивность США и Евросоюза и в отношении Минска, и в отношении Москвы будет только возрастать. Этот вызов диктует необходимость другого качества политического взаимодействия наших стран, требует честности в отношениях друг с другом. Время увёрток и недосказанностей прошло.

Михаил Демурин, , 17:14 — REGNUM 10 ноября, в день проведения в Москве совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, министр иностранных дел Владимир Макей сделал «резонансное», как посчитала наша пресса, заявление по Крыму: «Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией». Этому заявлению, как мы помним, предшествовал намёк президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу возможности его поездки в Крым.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Никакого, однако, отхода от занятой Минском в 2014 году позиции в высказываниях Макея и Лукашенко не содержится. Белоруссия как не признавала решения высших государственных органов России и территориальной целостности нашей страны в её нынешних границах, так и не признаёт. Впрочем, белорусский министр сам об этом сказал: «Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была». Он даже игру своего президента по поводу возможности посещения им Крыма не поддержал.

Между тем вопрос о позиции Белоруссии по Крыму не просто не праздный, как хотелось бы представить его некоторым в Минске, — он является одной из важнейших, краеугольных основ союзнических отношений наших стран. Озвученная Владимиром Макеем в интервью РИА Новости формулировка не может удовлетворить ни российское государство, ни граждан нашей страны. Трудно понять, почему, например, Куба, Венесуэла или Афганистан однозначно поддержали воссоединение Крыма с Россией, а Белоруссия от ясного изложения своей позиции по данному вопросу уходит.

Не будем сейчас конкретизировать форму, в которой может быть выражено такое признание, — все из заявивших о нём стран сделали это со своими нюансами. Ясно, однако, что в президентской республике, которой является Белоруссия, субъектом должен выступить глава государства.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей (с) МИД РФ

Что же должно стать содержанием соответствующего заявления или серии заявлений и действий? Отправной точкой здесь является признание нынешних границ нашей страны. Руководство России неоднократно заявляло, что они незыблемы на века; это записано у нас в Конституции. Соответственно, мы вправе ожидать от Белоруссии как своего союзника и просто дружественного государства официального заявления именно об этом, а не о признании некой «реальности» по положению на «сейчас».

Более важно, однако, другое. Крым и Севастополь являются не просто «российской территорией», а субъектами Российской Федерации. Основой для такого их статуса стали принятая 11 марта 2014 года Верховным Советом Республики Крым и Севастопольским городским советом Декларация о независимости, итоги референдума, прошедшего в Крыму 16 марта 2014 года, и собственно провозглашение независимости Республики Крым, состоявшееся 17 марта 2014 года. Уважение к братскому народу России требует от белорусского народа выражения через избранного им президента своего отношения и к этим решениям. В том числе — и к решению об обращении к России с предложением о принятии Крыма в её состав. Само собой разумеется, что президент Белоруссии должен был бы поддержать и данное властями Российской Федерации согласие на это обращение, а также подписанные президентом России соответствующие законы.

Казалось бы, это излишняя детализация, но мне так не думается. Минск слишком долго тянул с выражением поддержки союзнику в этом важнейшем для него вопросе; все эти заявления могли бы быть сделаны и должны были быть сделаны в соответствующее время, но маневрирование Александра Лукашенко между Западом и Россией помешало этому.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня в Минске, насколько я понимаю, наконец, поняли, к чему привела эта «многовекторность». Поняли, правда, не сразу, да и сейчас не все хотят это видеть. Не признать очевидное, однако, невозможно: белорусское государство сумело отразить предпринятую Западом в прошлом году массированную кампанию вмешательства и дестабилизации только благодаря поддержке России. И сегодня оно и сам Александр Лукашенко выживают только с опорой на Россию.

Заявления, сделанные Владимиром Макеем в Москве 10 ноября 2021 года на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым, говорят о том, что в Минске отдают себе отчёт в степени нависшей над Белоруссией угрозы, понимают, что Запад продолжит линию на её разрушение. Так называемое «цивилизованное мировое сообщество», которое в своё время отказалось признавать волеизъявление народа Крыма и призвало к этому всех членов ООН (с оглядкой на него, к сожалению, всё ещё действует в этом вопросе Александр Лукашенко), сегодня отказывает в суверенитете самой Белоруссии, её народу.

Акции протеста в Минске осенью 2020 года (с) ИА REGNUM

Нашим странам объявлена война, агрессивность США и Европейского союза и в отношении Белоруссии, и в отношении России будет только возрастать. Этот вызов диктует необходимость другого качества политического взаимодействия Минска и Москвы, требует как минимум честности в отношениях друг с другом. Время увёрток и недосказанностей прошло; пришло время реальной сплочённости.