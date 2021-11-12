Москва, , 16:38 — REGNUM Исполнитель Дима Билан представил свой новый альбом под названием «13 друзей Билана». Пластинка доступна на цифровых площадках с 12 ноября.

Дима Билан на концерте в Самаре Samadm.ru

В альбом вошли 13 композиций — все они являются каверами на известные хиты Билана. В записи треков приняли участие исполнители Филипп Киркоров, Ани Лорак, Артур Пирожков, Клава Кока и многие другие.

Ранее Дима Билан выпустил клип на песню «Это была любовь», записанную совместно с певицей Zivert. Композиция также вошла в альбом «13 друзей Билана».

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты расстроены — Oxxxymiron выпустил микстейп вместо альбома