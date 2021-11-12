Москва, 12 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Исполнитель Дима Билан представил свой новый альбом под названием «13 друзей Билана». Пластинка доступна на цифровых площадках с 12 ноября.

Samadm.ru Дима Билан на концерте в Самаре

В альбом вошли 13 композиций — все они являются каверами на известные хиты Билана. В записи треков приняли участие исполнители Филипп Киркоров, Ани Лорак, Артур Пирожков, Клава Кока и многие другие.

Ранее Дима Билан выпустил клип на песню «Это была любовь», записанную совместно с певицей Zivert. Композиция также вошла в альбом «13 друзей Билана».