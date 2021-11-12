София, 12 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Действующий президент Болгарии Румен Радев выступил с обращением к нации, в котором призвал всех сознательных граждан явиться 14 ноября нынешнего года на избирательные участки и «определить будущее страны на ближайшие несколько лет». Об этом 12 ноября сообщило Болгарское телевидение.

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«Многие болгары отказываются принимать участие в выборах, поскольку боятся быть в очередной раз обманутыми, — отметил, в частности, глава государства. — Однако станет еще хуже, если всенародное волеизъявление будет признано несостоявшимся из-за низкой явки электората. Именно сейчас гражданин является арбитром в сражении между политическими силами».

По словам Р. Радева, чем больше жителей страны и болгарских граждан, проживающих за пределами родины, используют свое конституционное право, тем быстрее Болгария преодолеет сложившуюся кризисную ситуацию в экономической и общественной жизни.

Напомним, голосование по выборам президента и членов Народного собрания (парламента) Болгарии назначено на 14 ноября. Избирательным правом в стране и за ее пределами обладают около 6 млн человек. Участки для голосования за рубежом оборудованы в 68 странах мира.