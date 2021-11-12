Ярославль, 12 ноября 2021, 15:30 — REGNUM Реконструкция аэропорта «Туношна» в Ярославской области откладывается из-за того, что подрядная организация не выполнила проектные работы. Об этом рассказали на заседании комитета Ярославской областной думы.
На реконструкцию аэропорта предполагалось выделить 800 миллионов рублей. Вопрос о планируемых работа поднял депутат Валерий Байло, который уточнил на что пойдут федеральные средства. Однако в ответе ему сообщили, что денег, как и реконструкции, ждать не стоит.
Конкурс будет объявлен заново. Предыдущий подрядчик предложил стоимость работ в 29 миллионов, при начальной цене контракта в 79, но по итогу с работами не справился. Финансы на реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорт сможет получить не ранее 2023 года.
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