Ярославль, 12 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Реконструкция аэропорта «Туношна» в Ярославской области откладывается из-за того, что подрядная организация не выполнила проектные работы. Об этом рассказали на заседании комитета Ярославской областной думы.

Аэропорт «Туношна»

На реконструкцию аэропорта предполагалось выделить 800 миллионов рублей. Вопрос о планируемых работа поднял депутат Валерий Байло, который уточнил на что пойдут федеральные средства. Однако в ответе ему сообщили, что денег, как и реконструкции, ждать не стоит.

«Суммы этой не будет. Предусматривалась реконструкция взлетно-посадочной полосы, это мероприятие федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» национальной проекта «Развитие транспортной магистральной инфраструктуры до 2024 года». Мы должны были представить положительное заключение Главгосэкспертизы, актуализировать проект 2013 года. Был заключен контракт, подрядная организация контракт не выполнила. Он был расторгнут в одностороннем порядке. Мы в 2022 год не входим, деньги были уже предусмотрены, они будут перенесены на более позднее время», — рассказал о сложившейся ситуации заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Андрей Сироткин.

Конкурс будет объявлен заново. Предыдущий подрядчик предложил стоимость работ в 29 миллионов, при начальной цене контракта в 79, но по итогу с работами не справился. Финансы на реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорт сможет получить не ранее 2023 года.