Тбилиси, 12 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Грузии на территории приграничного участка «Вале» (регион Самцхе-Джавахети) прошли совместные учения грузинских и турецких пограничников. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Первый канал Грузинского телевидения

«Совместные учения проводились с целью обмена опытом в области охраны сухопутных границ между пограничными подразделениями двух стран и совершенствование взаимодействия по вопросам безопасности границ», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пограничники соседних государств отрабатывали сценарии по задержанию незаконных мигрантов, а также по предотвращению нелегальной перевозке скота.

Сообщается, что мероприятие было плановое. Подобные грузино-турецкие учения проходят каждые два года.