Архангельск, , 15:29 — REGNUM С начала года заболеваемость туберкулезом в Архангельской области выросла на 8,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Giller Boris

«Наряду с этим, обращает на себя внимание рост заболеваемости сифилисом — на 19,1% и острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 12%», — отметили в ведомстве.

По данным Архстата, эпидемиологическая обстановка характеризовалась снижением числа заболеваний населения острыми вирусными гепатитами, сальмонеллезными инфекциями и болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека.

Как сообщало ИА REGNUM, население Архангельской области в текущем году сократилось на семь тысяч человек.