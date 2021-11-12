Москва, , 15:28 — REGNUM Полученные Министерством иностранных дел России документы на запрос по инциденту с Алексеем Навальным от Великобритании, Германии, Франции и Швеции являются не более чем отпискам, сообщили 12 ноября в МИД РФ.

МИД России Nikita Dezhurny

«Полученные документы являются не более чем отписками, сформулированными в жанре «мегафонной дипломатии» и содержащими тезисы в стиле хайли лайкли», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что страны ЕС заводят в тупик усилия по выяснению обстоятельств инцидента с Навальным. Москве в очередной раз отказали в получении материалов, «имеющих архиважное значение» для проведения расследования инцидента, добавили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в октябре российская сторона запросила у ОЗХО материалы, связанные с инцидентом с гражданином РФ Навальным. После предполагаемого отравления блогера в августе 2020 года по пути из Томска в Москву его приняла берлинская клиника. В МИД России считают очень важными сведения, связанные с «отравлением», но Москва не может их получить.